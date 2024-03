Non bastano le e-bike, in crisi stabilimento di Bari della Bosch

In crisi lo stabilimento Bosch di Bari, in cui lavorano circa 1.600 persone in maggioranza addetti alla produzione di componenti per motori.

Lo rendono noto Fim, Fiom, Uilm, Uglm.

«Come parti sociali abbiamo fatto tutto ciò che potevamo, ma non basta: per questo chiediamo l' immediata convocazione da parte del Governo di un tavolo di confronto. La allocazione a Bari di produzioni di componenti per e-bike non solo non ha compensato i cali dei volumi del diesel, ma anzi si sta a sua volta riducendo del 50% rispetto alle aspettative. O Bosch avvia una seria diversificazione produttiva, oppure lo stabilimento di Bari chiuderà».