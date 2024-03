Btp valore, quando i rendimenti sono a rischio e conviene vendere: da una nuova emissione all'insolvenza

Boom del Btp valore, la terza edizione chiude con un collocamento di 18,32 miliardi. Ma non possono essere sottovalutati alcuni rischi. Ci sono diversi aspetti che bisogna tenere in considerazione. È vero che l’investimento sul mercato obbligazionario è ritenuto molto più sicuro, ad esempio, di quello sull’azionario. Ma non si possono escludere alcuni problemi che possono emergere nel tempo.

Btp valore, quanto guadagneranno gli investitori? Collocamento chiuso, ecco i tassi di rendimento

I tassi di interesse

Se i tassi di interesse salgono, il prezzo del BTP Valore sul mercato scenderebbe: poiché scaricato dagli investitori in favore di altri BTP con cedole più alte.

L'insolvenza dell'emittente

E se fallisse lo Stato Italiano? Questo è un altro dei possibili rischi. Si tratta dell'insolvenza dell’emittente. In questo caso è il Ministero del Tesoro che ha emesso i BTP Valore. Perciò, qualora dovesse accadere, non potrebbe onorare i debiti con i suoi creditori. Quale pericolo? L'Italia è quinta della classifica dei Paesi con il rapporto deficit/PIL più alto al mondo. Dunque è un'ipotesi remota. Ma pure sempre un rischio.

Nuova emissione

A ottobre del 2023 c'era stata un'emissione di Btp Valore. Quali erano i tassi? Durata quinquennale e rendimento del 4,1% per i primi tre anni e del 4,5% per i restanti due. Ai sottoscrittori che manterranno il Btp Valore per tutta la durata dei 5 anni verrà garantito anche un premio extra finale di fedeltà dello 0,5%. Quindi, condizioni diverse rispetto a quelle del 2024. Il rischio, in questo caso, è che ci sia una nuova emissione nel 2024 con condizioni più vantaggiose.

4) Comunicazione fumosa

Altri rischi si nascondono dietro una comunicazione non chiara circa il funzionamento del BTP Valore, che rischia di cadere nel territorio dell’“ingannevole”. Il MEF, e a cascata le testate nazionali per arrivare fino ai blog di settore, parlano del BTP Valore come un investimento assai conveniente per i piccoli risparmiatori. Tuttavia, considerando il peso dell’inflazione e osservando il mercato, il rendimento offerto da questo particolare BTP - almeno stando ai tassi cedolari minimi attualmente garantiti - appare in linea con quanto già offerto sul mercato, o comunque non estremamente più conveniente. Infine, è doveroso sottolineare la poca chiarezza all’interno dello spot pubblicitario che sta andando in onda in TV in questi giorni. Il messaggio che traspare è che sia un investimento dal ritorno immediato, tanto da potersi permettere subito una bella crociera. Tale prospettiva, tuttavia, è realizzabile esclusivamente a fronte di un ingente investimento. Per fare un esempio, al fine di ricavarne un rendimento di 5.000 euro a scadenza, quindi nel 2030, sarebbe necessario investire oggi almeno 20.000 euro. Appare ora chiaro che il BTP Valore non rappresenta una svolta per il risparmiatore, ma una delle tante possibilità disponibili sul mercato da poter selezionare e inserire in un portafoglio di investimenti ben bilanciato.