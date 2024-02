Irpef tagliata, bonus psicologo, autostrade più care, mutui giovani più facili: tutte le misure del Milleproroghe

Le misure a favore degli agricoltori e quelle a favore dei medici, ma anche un nuovo scudo erariale per i funzionari della pubblica amministrazione e la rottamazione quater: sono tra le misure principali del decreto legge Milleproroghe, che dopo aver ottenuto la fiducia è destinato a incassare il via libera della Camera e in settimana anche quello definitivo del Senato, dove l'esame sarà blindato.

Tra i tanti rinvii non hanno però trovato posto la proroga agli sconti fiscali per gli sportivi e neanche il rinnovo delle norme sullo smart working. Nelle seguenti schede, le misure principali.

Scudo erariale

Per tutto il 2024 gli amministratori pubblici saranno sollevati da responsabilità contabili in caso di colpa grave.

Scudo penale per i medici

Si proroga per l'intero anno lo scudo penale per i medici, introdotto con l'emergenza Covid.

Si limita «ai soli casi di colpa grave» la punibilità per chi in modo colposo causa morte o lesioni personali «in situazioni di grave carenza di personale sanitario».

Per riempire i vuoti in corsia, si dà inoltre ai medici la possibilità di lavorare fino ai 72 anni, andando oltre l'età pensionabile o rientrando in servizio dalla pensione, ma solo fino alla fine del 2025.

Bonus psicologo

Rifinanziato il fondo per la lotta ai disturbi alimentari. Le risorse a disposizione sono pari a 10 milioni di euro per il 2024. Rifinanziato, sempre con 10 milioni, il bonus psicologo.

Irpef agricola

Scatta la l'esenzione per i redditi agrari e dominicali fino a 10.000 euro e si riduce del 50% l'importo da pagare per quelli tra i 10.000 e i 15.000 euro. Slitta di sei mesi, fino al 30 giugno, l'obbligo di assicurare i trattori se non vanno in strada.

No Vax, niente multe

Prorogata di sei mesi, fino al 31 dicembre, la sospensione delle multe per chi ha violato l'obbligo di vaccinazione Covid.

Rottamazione e ravvedimento

Si riaprono nuovamente i termini della rottamazione quater. Si può pagare entro il 15 marzo 2024 le prime due rate scadute. Riapre i battenti anche il ravvedimento speciale per le dichiarazioni annuali Iva, redditi e Irap relative al 2022, validamente presentate.

Autostrade più care

Incremento delle tariffe autostradali del 2,3 %. Rinvio al 30 marzo 2024 della scadenza entro la quale le società concessionarie di tratte autostradali devono predisporre una proposta aggiornata del Piano economico finanziario.

Taser nei piccoli comuni

In via sperimentale (fino a fine anno), tutti i comuni, non solo i capoluoghi di provincia o quelli con una popolazione superiore a 20.000 abitanti, potranno dotare la Polizia Municipale di questo strumento.

Mutui under 36

Le agevolazioni per i mutui sulla prima casa agli under 36 con Isee fino a 40mila euro si applicano anche nei casi in cui entro il termine del 31 dicembre 2023 sia stato solo registrato il contratto preliminare, purché il rogito sia formalizzato entro il 31 dicembre 2024.

Terzo settore

Prorogate al primo gennaio 2025 le agevolazioni e le semplificazioni fiscali per il terzo settore.

Assunzioni

Dal ministero dell'Economia a quello dell'Interno, passando per i Vigili del fuoco e la Regione Calabria, sono tantissimi i rinvii che riguardano le assunzioni nell'amministrazione centale e locale.