L’estate di NAStartUp all’insegna del futuro

Ultimo appuntamento (12 luglio) prima della pausa estiva per NAStartUp, il network degli innovatori che può contare una rete extra europea. Il patron e il primo acceleratore di NAStartUp, Antonio Prigiobbo, a sorpresa ha preparato tre appuntamenti e momenti diversi per il finale di stagione di Luglio. Il primo online in streaming su www.nastartup.it/play, dove si conosceranno nuove innovazioni focalizzate su benessere, supporto alla disabilità fino alla progettazione degli elicotteri del futuro. Un secondo appuntamento, un network meeting nella casa di NAstartUp a Piazza del Gesù Nuovo presso il SUGC. E ancora un terzo, ma non ultimo, appuntamento con un brindisi esclusivo sulla terrazza del Santa Chiara Boutique Hotel

«Tutto le cose che riusciamo a sviluppare dipendono dalla eterogeneità e dalla qualità delle persone di cui sappiamo circondarci. Ecco perché NAStartUp è una rete sempre aperta a talenti e startup.

L’evento del 12 luglio sarà ospitato nelle case, dove "abitano" gli sponsor e i partner, allo scopo di catalizzare nuove connessioni. Sono ormai più di 3 anni che Antonio Prigiobbo ha lanciato StartUpPlay, per accelerare sempre. Oggi chiediamo si al network quali saranno i prossimi traguardi da perseguire e anche di valutare il nostro lavoro, aprendoci così ulteriormente a chi vuol contribuire, sempre dal basso, sempre in modo accessibile e gratuito per tutti», spiega Giancarlo Donadio, Guest di NAStartUp.

Sono quattro le innovazioni intercettate dalle advisor, Brigida Ardolino e Maria Maddalena Ascione, per l’appuntamento di luglio.

Alessio Marinelli e Simone Accoroni presentano una piattaforma in cloud che offre, in un’unica soluzione, strumenti per video chiamare, chattare, gestire appuntamenti e raccogliere lead, si chiama MeetMyCompany. Il benessere emotivo è invece al centro di Antsy, la startup di Valeria Riccio che punta a mettere le persone al centro di un percorso di miglioramento. Superare i propri limiti, questo è uno degli obiettivi di Limitless, la startup di Alessio Sansò che punta a rivoluzionare il concetto di disabilità, commercializzando dispositivi medici innovativi e sostenibili sfruttano l’intelligenza artificiale.

Salvatore Farinaro, con la sua Blackbird, ambisce a trasformare il trasporto in elicottero, con mezzi dotati di motori termici che permettono al veicolo di sollevarsi verticalmente con una manovrabilità superiore rispetto ad altri aeromobili.

Nel corso dell’evento si parlerà anche del futuro della community del network, tra i protagonisti che si potranno autocandidare ci saranno anche le nuove leve dell’acceleratore di NAStartUp: Michele De Sena, product designer e Maria Maddalena Ascione, export manager. Tutti saranno Intervistati dal giornalista, Giancarlo Donadio a cui racconteranno come intendono contribuire al futuro della community, con l’internazionalizzazione e aumentando le interazioni tra gli startupper e i protagonisti del mondo della finanza.

Lo StartUp Live, Day e Play sono format di partecipazione, sviluppati in filiera, dalla community stessa, composta dai professionisti e dalle imprese che facilitano e accelerano la diffusione dell’economia delle startup e dell’innovazione. La partecipazione è completamente gratuita. Le attività sono autoprodotte senza fini di lucro. Lo StartUp Play è il format online che porta l’evento mensile on streaming e sviluppa nuove contaminazioni.

Tutte le attività sono gratuite grazie agli sponsor e partner che sostengono il programma, l’accelerazione open e gratuita per tutti: IdeaSolutions Holding e Quadronica, con i partner Sartoria DA Napoli, Santa Chiara Boutique Hotel, Biancamore, Lauro.it, The Spark, creazionedimpresa.it e SUGC (Sindacato Unitario Giornalisti della Campania).