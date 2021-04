Original Marines, 100 posti di lavoro con l'apertura di 20 nuovi punti vendita

Original Marines prosegue nell’implementazione del proprio business plan e apre 20 nuovi punti vendita lungo tutto lo stivale, raggiungendo il traguardo di circa 500 store monomarca in Italia. Positivo anche il risvolto occupazionale dell’operazione che ha portato alla creazione di 100 posti di lavoro.

Queste nuove aperture confermano la solidità dell’azienda, che continua a investire per la crescita dei negozi in location di grande qualità, la vicinanza e la forza del rapporto con il proprio network e l’attenzione ai clienti che continuano a premiarla.

Original Marines, nonostante la situazione particolarmente complessa che deriva dalla pandemia ancora in corso, ha inoltre potenziato le attività di formazione della rete di vendita ed ha avviato importanti iniziative sui canali digitali con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente l’omnicanalità.

Il layout di tutti punti vendita Original Marines è caratterizzato da un’allure essenziale, arricchito da arredi in legno e dettagli colorati che si ispirano al brand. Il concept è confortevole e accogliente, ideato appositamente per valorizzare i capi e regalare ai clienti una shopping experience unica nel suo genere.

«Guardiamo al futuro con ottimismo e investiamo sul territorio, dando un forte segnale al mercato, perché vogliamo continuare a crescere - commenta Antonio di Vincenzo, Presidente di Original Marines – Sono convinto che una rete di negozi capillare rappresenti un valore e un punto di forza. Oggi la sfida è proprio riuscire a coniugare il canale on line con il retail fisico che nella moda è fondamentale per poter vedere e toccare i capi. Il nostro obiettivo è arrivare a circa 550 negozi, con focus sulla penetrazione nelle aree geografiche in cui siamo ancora poco presenti». L’inaugurazione di tutti i punti vendita Original Marines è svolta nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente.