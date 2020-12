Original Marines, azienda leader nel settore dell’abbigliamento per bambini, si è aggiudicata oggi la prima edizione del premio “Migliore Insegna 2021” per la categoria abbigliamento bambino sia per gli store fisici che per l’e-commerce.

Il riconoscimento, che segue di pochi giorni il premio “Insegna dell’Anno” vinto da Original Marines lo scorso novembre, conferma l’elevato livello di fidelizzazione e l’apprezzamento da parte dei consumatori.

“Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto questo ulteriore importante premio alla sua prima edizione - commenta Rocco Rella, Marketing & E-commerce Director di Original Marines – Quest’anno i consumatori ci hanno premiato per ben due volte dimostrando un forte attaccamento al brand Original Marines ed il loro giudizio è fondamentale, oggi più che mai. Questo riconoscimento è una ulteriore conferma della solidità del rapporto che negli anni siamo riusciti a costruire con i nostri clienti grazie all’impegno quotidiano volto a migliorarne costantemente la soddisfazione, oltre che le diverse esperienze di acquisto”.

Migliore Insegna, iniziativa nata dalla collaborazione tra Ipsos e Largo Consumo, ha l‘obiettivo di svelare le preferenze del pubblico nel panorama delle catene distributive che operano su tutto il territorio nazionale. Questa prima edizione del sondaggio è stata condotta su un campione di consumatori rappresentativi della popolazione italiana per genere, età e distribuzione geografica.

E’ l’indagine più rappresentativa in Italia sul valore percepito delle insegne distributive da parte dei consumatori in tutti i settori: Gdo, Retail specializzato non alimentare e Ristorazione. Una ricerca ad ampio spettro che permette di delineare in maniera completa ed esaustiva il panorama dell’offerta consumer, includendo anche le aziende che si sono distinte per l’impegno sociale e ambientale, per il coinvolgimento dei clienti e il miglior customer care, fino alla migliore esperienza in-store.

