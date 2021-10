Pensioni, Opzione Donna verso la proroga e estensione Ape social. Manovra, fondo ad hoc per il taglio delle tasse

​Pensioni, Opzione Donna verso la proroga e dovrebbe essere estesa l'Ape social ad altre categorie di lavoratori gravosi. Lo si apprende da fonti di governo, a margine delle riunioni in corso in queste ore sulla manovra, con l'indicazione, quindi, della proroga di Opzione Donna e l'estensione dell'Ape social. Il ripristino dello strumento per l'anticipo della pensione delle donne e l'ampliamento dell'Ape social sono tra le proposte del ministro del Lavoro Andrea Orlando, sostenute dalla gran parte dei partiti della maggioranza.

APPROFONDIMENTI MANOVRA Pensioni, uscite a 64, 65 e 66 anni: poi ritorno alla Fornero. La... IL RETROSCENA Pensioni, Draghi tratta con Salvini: ma c’è la mina... ECONOMIA Pensioni, cresce tensione Lega-PD. Letta boccia sistema Quote ITALIA Draghi: «Sì a obbligo vaccinale e a terza dose. Dai No... VIDEO Pensioni, Orlando: «Si va oltre Quota 100 e le sue... VIDEO Pensioni, Salvini: «Abbiamo presentato alternative, nostro... INVISTA Pensioni, Tridico (Inps): "Proposta sindacati per quota 41 costerebbe...

Pensioni, uscite a 64, 65 e 66 anni: poi ritorno alla Fornero. La staffetta con i giovani

Manovra, strada tutta in salita. Il tema pensioni agita la maggioranza

In Manovra fondo ad hoc per il taglio delle tasse

Subito il finanziamento del fondo ad hoc per il taglio delle tasse. E solo in un secondo momento, probabilmente durante l'iter in Parlamento (o in extremis con un decreto successivo) il dettaglio delle misure: sarebbe questo, secondo quanto si apprende da diverse fonti, l'orientamento del governo. I tempi sarebbero troppo stretti, viene spiegato, per raggiungere un'intesa prima del varo della manovra, previsto giovedì. Quindi si procederebbe a stanziare nell'articolato della legge di Bilancio i sei miliardi aggiuntivi, che porteranno ad 8 le risorse disponibili per il 2021, lasciando più tempo per chiudere l'accordo sulle misure.

Sindacati contro il ritorno alla Fornero

«Riproporremo, come facciamo da sei mesi, una discussione strutturale sulla riforma del Welfare in questo paese: se poi la strada dovesse essere quella di un ritorno alla normalità, quella della riforma Fornero, noi su questo tema non ci stiamo - dice il leader Uil Pierpaolo Bombardieri entrando a palazzo Chigi per l'incontro con Draghi -. Dobbiamo dare risposta ai giovani e alle donne e dare stabilità alla riforma delle pensioni. La riforma non può cambiare ad ogni tornata elettorale; quindi aspettiamo delle risposte in tal senso, se non ci saranno, Cgil Cisl e Uil valuteranno le iniziative da prendere».

Lega: «Al lavoro per Quota 41»

La Lega è ancora al lavoro per il salva pensioni. L'obiettivo è quota 41, ovvero la possibilità di lasciare l'impiego dopo 41 anni di contributi. Lo fanno sapere fonti del partito di Matteo Salvini.

Misiani: «Quote non bastano, focus su lavori gravosi e donne»

«Il governo ha predisposto un meccanismo di quote crescenti che però, come ha detto molto chiaramente anche il segretario Letta, non ci convince, o quantomeno non basta, perché non può essere sufficiente una coda di Quota 100». Lo afferma, intervenendo a Rado Immagina, Antonio Misiani, senatore e responsabile economico del Pd. «Noi abbiamo bisogno invece di mandare in pensione prima chi ne ha realmente bisogno, e dunque i lavoratori gravosi e le persone in condizione di fragilità. Dobbiamo occuparci delle donne, che sono oggi le grandi sfavorite da Quota 102, aggiunge.