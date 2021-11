Pensioni, accesso a Quota 102 per 16.800 persone. Tra il 2022 e il 2025 la spesa per questa nuova uscita è di 1,7 miliardi

Quanti usufruiranno di Quota 102? Sono 16.800 le persone che andranno in pensione con Quota 102 il prossimo anno. È la stima contenuta nella relazione tecnica della manovra. L'assegno medio - si legge - è pari a 26 mila euro e in totale il prossimo anno il costo è di 175,7 milioni. Il numero dei potenziali beneficiari sale l'anno successivo, il 2023, arrivando a 23.500 per poi ridiscendere nel 2024 a circa 15 mila persone. In tutto, tra il 2022 e il 2025, la spesa per Quota 102 è di 1,7 miliardi. Contemporaneamente calano le risorse per finanziare Quota 100, che termina il prossimo anno e non viene rifinanziata: già nel 2024, gli «oneri» si riducono di 1,8 miliardi.

