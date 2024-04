Dirigente va in pensione a 62 anni e viene assalito dall'ansia, la svolta con la nuova carriera da modello: «Sono rinato»

Andare in pensione e mettere da parte la carriera non vuol dire necessariamente rilassarsi e godere dei frutti degli anni di lavoro. Per molti, in effetti, non è possibile rimanere fermi e trovare la pace dopo aver condotto una vita attiva, sempre in movimento, per così tanto tempo. Quell'improvvisa immobilità, a cui magari si aspirava in passato, diventa presto una catena di cui ci si vuole assolutamente liberare.

Lo sa bene Anthony Hurd, un uomo che per anni è stato amministratore delegato in un'azienda e che a 62 anni ha deciso di andare in pensione per poter avere il tempo e la tranquillità di dedicarsi ai suoi affetti, in particolare le figlie. Eppure, ha scoperto ben presto che quella situazione gli causava ansia anziché felicità, e ha deciso di darsi un'altra possibilità e diventare un modello, come racconta a BusinessInsider.

Un modello in pensione

Il primo servizio fotografico come modello a 63 anni, un'esperienza certamente curiosa: «C'era della musica in sottofondo ed erano tutti amichevoli, sorridenti.

Dovevo guardare in alto, poi di lato, a degli oggetti immaginari che sarebbero poi stati aggiunti successivamente nell'inquadratura. Il direttore del casting ha pensato stessi scherzando quando gli ho detto che era la mia prima volta. Hai spaccato, ha detto. Non mi era mai successo prima di sentirmi così, come se fossi sotto stupefacenti».

Eppure, l'idea iniziale di Anthony era di andare in pensione per allontanarsi dai 25 anni di lavoro come dirigente d'azienda e dedicarsi alla famiglia: «Mia figlia, la più piccola, al momento aveva due anni. Ho pensato: ho una bambina, devo passare tempo con lei e vivere la vita al meglio. Volevo stare anche con gli altri figli più grandi, dagli 8 ai 48 anni. Poi, avevo in programma di andare in palestra e imparare una nuova lingua. Insomma, non volevo rincorrere il denaro o preoccuparmi per il lavoro».

Il suo programma, però, è presto crollato come un castello di carte di fronte alla realtà dei suoi desideri: Ho iniziato ad annoiarmi, a sviluppare un'ansia che non avevo mai avuto. Mi ha colto di sorpresa. Ero arrivato al punto da non sapere come ammazzare il tempo durante il giorno, e la notte dormivo male. Sono andato da un dottore e mi ha detto: Ti potrei dare degli antidepressivi. Ma non volevo medicine, quindi sono andato in terapia».

Così, Anthony ha iniziato un percorso diverso, più proattivo, di guarigione: «Ho cominciato ad andare in palestra, ho assunto un personal trainer. Mia moglie, Rachel, di 40 anni, e anche i miei figli, hanno notato il cambiamento in positivo, ma mi mancava ancora un obiettivo», vale a dire una carriera da modello che è arrivata per caso. Mentre era sul web, infatti, ha notato un articolo riguardo i modelli senior e ha pensato: «Potrebbe essere divertente. D'altronde, non avevo nulla da perdere».

Da lì, la sua vita è cambiata radicalmente e Anthony ha calcato anche la passerella della Paris Fashion Week nel 2023. Il lavoro più curioso? Un servizio in boxer per una compagnia svedese: «Mi hanno passato un paio di boxer, mi sono cambiato e sono andato a posare. Non avrei immaginato, nemmeno in un milione di anni, che un giorno sarei stato, a 63 anni, davanti a una macchina fotografica in mutande».

La paga, poi, non delude: «Ho fatto più di 35mila dollari in tre mesi e mezzo», dichiara Anthony.