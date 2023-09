Asia Argento, scatto audace per il compleanno: «A 48 anni è ancora complicato guardarmi allo specchio»

Asia Argento ha compiuto 48 anni ed è più forte che mai. La regista e attrice ha pubblicato una serie di scatti per ricordare alcuni dei momenti più belli fino ad ora, tra cui la nascita della figlia Anna Lou (22 anni), avuta da Morgan, e del figlio Nicola (15 anni), avuto con il regista Michele Civetta con cui si è sposata nel 2008.

Ad aver destato scalpore è stata la prima foto scelta, quella più «audace», come dice lei stessa ma non per la nudità «a cui vi ho anestetizzati già quando ero una teenager», ma per una fragilità che, nonostante l'età, ancora non riesce a superare.

Andiamo a leggere cosa ha scritto per il suo compleanno.

Asia Argento ha pubblicato una serie di scatti per il suo compleanno e nella didascalia ha raccontato una sua fragilità: «Oggi compio 48 anni, pubblico un selfie audace, ma non tanto per la mia nudità - a quella vi ho anestetizzati da quando ero una teenager - la verità è che per me è ancora complicato guardarmi allo specchio e dirmi che mi voglio bene per davvero. Che mi accetto per quella che sono. Che merito anche io il meglio. Sto facendo degli sforzi incredibili per progredire ma a volte sta vita mi sembra una danza assurda, un passo avanti e due indietro. Non mi piacciono i compleanni, quelli degli altri per niente e i miei ancora meno. Anche quest’anno scappo all’estero pur di non festeggiarlo con “famiglia” (non parlo dei miei figli, con loro ogni giorno è una festa) e “conoscenti” vari. Tirando le somme di quello che ho vissuto quest’anno provo gratitudine, anche se mentre scrivo queste parole sono abbastanza giù, c’ho il groppo in gola. Le mie priorità sono e rimangono solo queste: sobrietà, figli, lavoro. Per prima metto la sobrietà perché senza di essa la mia vita andrebbe a ramengo. Tutto il resto passa e va’ e non lascia traccia. Tutto il resto è così evanescente che neanche rimane attaccato alle pareti del mio ippocampo. Tutto il resto si secca al sole come la frutta. Ho voglia di sbrigarmi ad invecchiare, la vita è bella ma dura troppo».