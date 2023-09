Andrea Lo Cicero diventa papà bis, l'annuncio: «Vi presento il nostro secondo orgoglio». Poi il dolce messaggio per la moglie (e per tutte le donne)

Andrea Lo Cicero è diventato da qualche giorno papà per la seconda volta. L’ex rugbista ed ex concorrente de L'Isola dei famosi lo ha annunciato su Facebook. «Buongiorno vi presento il nostro secondo orgoglio Dante. La Mamma Roberta sta benissimo. Buon fine settimana per tutti voi. Un messaggio per tutte le donne, ancora una volta dimostrate quanto sia grande la vostra forza. Siete ammirevoli per questo dovete essere amate ogni giorno, festivi compresi». Queste le parole a corredo di una tenera immagine in cui lo sportivo tiene tra le braccia il neonato. Il piccolo Dante è nato il 13 settembre.

La moglie di Andrea nonostante sia un'ex modella non ama la ribalta delle luci dello spettacolo così vive lontana da flash e pettegolezzi. Di lei si sa veramente poco, ma sappiamo che si chiama Roberta Di Fiore. La coppia si è sposata e, nel 2019, è nato il figlio Ettore; ora vivono tutti insieme nella campagna di Lo Cicero a Viterbo dove insieme gestiscono un'attività agricola di famiglia.