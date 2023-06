Marco Mazzoli e Luca Vetrone i finalisti de L'Isola dei Famosi. Andrea Lo Cicero eliminato dal televoto

Ad un passo della finale anche Pamela Camassa, dopo Cristina Scuccia e Alessandra Drusian dei Jalisse si è dovuta arrendere al televoto contro Luca Vetrone. La sopresa è lui. Il ragazzo originario di Benevento molto popolare soprattutto su TikTok.

A parte Cristina, Alessandra e Pamela l'hanno sfidato e lui, grazie al pubblico, è riuscito ad andare avanti, a raggiungere l'ultima prova, l'ultimo televoto. E anche in questo caso ha avuto la meglio contro Andrea Lo Cicero.

Luca ha un passato recente in televisione prima a Uomini e Donne in qualità di corteggiatore della tronista Angela Nasti e siamo nel 2019 e poi al reality dei sentimenti di Filippo Bisciglia, Temptation Island in veste di tentatore single (2021).

Un passato che lo ha aiutato fin qui.

Prima di lasciare l'Honduras, Pamela ha dato il suo verdetto: «Ora faccio il tifo per Marzo Mazzoli. È dall'inizio che faccio il tifo per lui». E proprio lui è il primo finalista de L'Isola dei Famosi dopo aver vinto l'ennesima sfida.