​Mara Venier, il messaggio (commovente) del marito Nicola Carraro: «E sono 23 anni che ci amiamo»

Per Mara Venier e Nicola Carraro ieri è stato un giorno speciale. Ricorreva l'anniversario del loro primo incontro. Da quel giorno, i due non si sono più lasciati, travolti dall'amore che li ha accompagnati per 23 anni. Mara e Nicola si sono sposati il 28 giugno 2006 e dopo 17 anni, i due si amano e si supportano come il primo giorno. Nicola ha deciso di fare una sorpresa alla moglie e per l'occasione le ha fatto trovare un mazzo di rose rosse con un bigliettino molto romantico: «E sono 23 anni che ci amiamo»

Mara Venier e Nicola Carraro, un amore a lieto fine

L'amore tra Mara Venier e Nicola Carraro va a gonfie vele da oltre 23 anni, ma la loro storia non è stata priva di momenti di crisi, come ha raccontato Mara in una recente intervista.

«Il vero momento duro nella nostra storia è stata una vacanza in Sardegna.

Una brutta estate, liti continue. Quando siamo tornati, ho detto: "Qui ci dividiamo. Siamo troppo diversi". Ma dopo tre giorni mi ha chiamato un suo amico per dirmi che Nicola stava male, sono corsa da lui e ci siamo dimenticati di tutto», ha raccontato Mara dimostrando, ancora una volta che se l'amore è vero, può sconfiggere ogni difficoltà.