Sanremo, Chiara Francini: «Il festival ha il sapore della famiglia, è l’acquasantiera dell’Italia»

Al fianco del direttore artistico di Sanremo 2023 e di Gianni Morandi, nella serata del 10 febbraio dedicata alle cover, arriva l’attrice e conduttrice Chiara Francini. «Sono felice e riconoscente per essere qui – afferma Francini – Penso che la gratitudine debba essere a fondamento dell’essere umano. Mi sento molto fortunata. Cercherò di divertirmi e di portare tutta la Chiara che ho, anche nel monologo. L’ho scritto con grande verità e cercherò di portare le mie sfaccettature. Il lato più ironico e divertente ma anche altre tinte». E aggiunge: «Lo spirito di Sanremo è cosi incredibilmente domestico, è come se fosse un altro componente della famiglia. La modalità con cui Amadeus si è approcciato a me è stata famigliare, un metodo di caratura ma anche di pancia. Esattamente come il rapporto che si instaura tra Sanremo e gli italiani: è un dialogo che ha il sapore del nido, della cucina. È un po’ l’acquasantiera dell’Italia».

Foto Kikapress; music Elevate from Bensound.com