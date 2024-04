Chiara Francini a Domenica In, siparietto con Mara Venier: ​«Ma ci sei o ci fai?». Cosa è successo

Mara Venier ha ospitato nel salotto di Domenica In l'attrice Chiara Francini che mercoledì 10 aprile esordirà su Rai 1 con il suo programma “Forte e Chiara” che sarà ricco di gag, siparietti e ospiti. La conduttrice ha chiesto a Chiara come sia nato questo spettacolo e lei ha risposto: «Dopo il monologo sulla maternità che ho fatto a Sanremo, ho ricevuto tantissimi messaggi e riconoscimenti da parte delle persone e ho deciso che volevo comunicare di più con il pubblico». Chiara Francini si è sempre contraddistinta per la sua simpatia e spigliatezza e Zia Mara si è divertita molto a intervistarla.

L'intervista a Chiara Francini

L'attrice ha esordito parlando del suo show che sarà ricco di ospiti tra cui Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni: «Loro sono spaventati perché non sanno ciò che li aspetta, cosa dovranno fare. Ci sarà da divertirsi». Mara Venier ha, quindi, chiesto all'attrice quale sia uno dei suoi momenti preferiti nella giornata: «Trovarmi a pranzo o cena con le mie amiche di sempre è bello perché non è un momento solo per mangiare, io amo farlo, è anche un momento in cui ci si parla, ci si scambia opinioni».

La conduttrice, mentre ascoltava Chiara annuiva con la testa e perciò l'attrice ha aggiunto: «Io e te siamo due provincialotte, ci piace goderci ogni momento. Del resto un po' tutta Italia è una grande provincia, viviamo di cosa semplici come trovarsi a tavola insieme». Mara, quindi, ha riso e le ha chiesto: «Ma te ci sei o ci fai? Sei proprio così» e Chiara ha risposto: «Così! Forte e Chiara». Mara Venier ha augurato ogni bene a Chiara Francini ma, prima, le ha chiesto come proceda la sua storia d'amore con Frederick Lundqvist: «Stiamo insieme da 18 anni ma lui è svedese, è un po' riservato quindi non si fa vedere molto in giro» ha concluso ridendo.