Pensioni, il tweet di Gentiloni: «Firmato decreto sui lavori gravosi»

Venerdì 2 Febbraio 2018, 17:28 - Ultimo aggiornamento: 02-02-2018 19:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Firmato da Giuliano Poletti il decreto che esenta 15 professioni gravose da adeguamento età pensionabile a speranza di vita. Il sistema pensionistico non va scardinato. Vanno protette le fasce più esposte della società». Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.Le categorie di lavoratori esentate dall'automatismo che lega l'aumento dell'età pensionabile all'aspettativa di vita - e che, come prevede la riforma Fornero, porterà a 67 anni l'accesso alla pensione dal 2019 - sono agricoltori, marittimi, pescatori e siderurgici, categorie che si aggiungono alle undici che già possono beneficiare dello "sconto contributivo", ovvero insegnanti di asilo nido e scuola materna, infermieri e ostetriche con lavoro organizzato in turni, macchinisti, conduttori di gru, camion e mezzi pesanti, operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici, facchini, badanti che assistono persone non autosufficienti, addetti alle pulizie, operatori ecologici e conciatori di pelli.