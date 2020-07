Porti, Cangiano (Interporto Sud Europa) nuovo vicepresidente vicario Uir

Giancarlo Cangiano, vicepresidente di Interporto Sud Europa Spa, è il nuovo vicepresidente vicario dell’Uir (Unione Interporti Riuniti), l'associazione nazionale che riunisce tutti gli interporti italiani

per consolidare e sviluppare l'intermodalità nel trasporto e nella logistica.



La nomina è avvenuta nel corso dell'assemblea svoltasi oggi a Roma, presieduta dal presidente Matteo Gasparato (Consorzio Zai, Verona).



Insieme a Cangiano, a cui sono state conferite le deleghe ai rapporti istituzionali (Governo, Parlamento, in particolare con i ministeri dei Trasporti e delle Attività produttive), è stato nominato vicepresidente anche Sergio Gelain (Interporto Padova). Confermato come vicepresidente Luigi Capitani (vicario, Cepim Interporto Parma).

"Ringrazio il presidente Matteo Gasparato e tutto il direttivo per la fiducia accordatami. Per me è un grande onore ricoprire questo ruolo in un momento così importante per la logistica e le infrastrutture del nostro Paese.

Occorre una rinnovata sinergia tra tutte le componenti della filiera e le istituzioni per ripartire, potenziando i collegamenti porti-interporti", ha dichiarato Cangiano a margine dei lavori. © RIPRODUZIONE RISERVATA