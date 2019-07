Giovedì 11 Luglio 2019, 07:49 - Ultimo aggiornamento: 11-07-2019 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessuna fuga dal lavoro. Quota 100, almeno per il momento, non si è risolta in un esodo di massa. Alla fine del mese di giugno, le domande di pensione anticipata sono appena 154 mila e sulla base del trend dei primi sei mesi di applicazione, alla fine dell'anno il numero atteso delle pensioni raggiungerà quota 205 mila, per una spesa complessiva annua pari a 3,6 miliardi. Il rapporto annuale dell'Inps mostra che gli italiani non hanno tutta questa fretta di lasciare il proprio posto. Secondo il presidente...