Pensioni per le casalinghe, le novità del 2024: gli aumenti, i requisiti, le opzioni e come fare domanda

Anche per le "casalinghe" e in generale per coloro che scelgono di occuparsi della casa e della famiglia invece di svolgere lavoro autonomo o dipendente, c'è la possibilità di andare in pensione. Gli strumenti possibili sono due: il "fondo casalinghe" (opzione che l'Inps offre in alternativa ai contributi volontari) o la pensione sociale (che può essere ottenuta senza versare contributi, ma ha un importo minore). Per entrambe esistono requisiti e procedure specifiche, vediamo nel dettaglio come usufruirne così da poter avere uno scivolo anche quando non si è più in età da lavoro.

Pensioni, quota 96,7: domande entro l'1 maggio per l'uscita anticipata con 61 anni e 7 mesi e 35 di contributi: categorie interessate e come fare