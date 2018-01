«Resto al Sud», è subito boom di domande

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 17 Gennaio 2018, 11:03 - Ultimo aggiornamento: 17-01-2018 11:03

All'inevitabile domanda sulla sua, peraltro più che annunciata, candidatura alle prossime politiche Claudio De Vincenti, ministro per la Coesione e per il Mezzogiorno, non si sbilancia: «Deciderà il Pd», si limita a rispondere. Ma collegio e regione (per molti saranno Napoli e la Campania) sono l'unica incognita a margine di una conferenza stampa, nella bella sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio, che permette al ministro di tracciare il bilancio del lavoro svolto in un anno per il rilancio del Sud e della Coesione nazionale. L'eredità lasciata al suo eventuale successore è una puntigliosa e soprattutto documentata carrellata di numeri, progetti, spese e cantieri, «tutti certificati a oggi, dal governo e dall'Ue», sottolinea con un soffio di orgoglio verso chi continua a mettere in discussione i dati. Ma ci sono anche gli impegni da onorare a breve termine e tra questi l'avvio delle Zes è sicuramente il più atteso. Il ministro non ha dubbi: le prime Zone economiche speciali partiranno in Campania e Calabria prima del voto del 4 marzo. «Il Dpcm che indica i criteri è stato validato dal Consiglio di Stato e in questi giorni sarà firmato dal presidente del Consiglio. Toccherà quindi alle Regioni presentare la loro proposta e io confido nella qualità del lavoro delle giunte di Campania e Calabria perché i tempi siano i più rapidi possibili. Se, come credo, le due Zes saranno in linea con i criteri del governo, il via libera sarà altrettanto rapido con la firma del Dpcm istitutivo, sempre da parte del capo del governo», spiega De Vincenti. Nessuna incertezza insomma sulla titolarità dell'attuale governo, anche in questa fase pre-elettorale, a chiudere il cerchio: «Il decreto ormai c'è», dice il professore confermando che la felice lungimiranza di Campania e Calabria, le prime Regioni ad avere approvato più di un anno e mezzo fa le delibere per le Zes rispettivamente di Napoli-Salerno e Gioia Tauro, le mette al riparo da sorprese.