Mezzogiorno, nasce Sud Opportunity: imprenditorialità e digitalizzazione

Incertezza, instabilità lavorativa, concorrenza e scarse possibilità di crescita sono soltanto alcuni dei problemi che i giovani del Mezzogiorno devono affrontare quotidianamente per affermarsi nel mondo lavorativo. Come è noto, infatti, lo scarto lavorativo e le difficoltà presenti tra il Mezzogiorno ed il resto d'Italia rendono sempre più complicata la ricerca di un lavoro e di opportunità valide.

Andando più nello specifico ai dati si può evidenziare come le partite Iva e liberi professionisti del meridione sono pari al 27,8% del totale nazionale, secondo un'analisi dell'Istat, e scontano gap di redditi medi annuali notevoli rispetto al resto d’Italia, percentuali che accomunano anche le imprese, il cui tasso di chiusura è del 13,4% rispetto al 9,2% nazionale.

Complice di tali problematiche anche la fuga di cervelli che interessa specialmente il Sud. Tantissimi giovani, infatti, trovano opportunità di lavoro migliori nelle altre regioni d'Italia e, come si può facilmente immaginare, con molta difficoltà riescono poi a rientrare nella loro regione d'origine. Il problema nasce principalmente dal mancato incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Fenomeno alimentato specialmente dalle competenze richieste dai datori di lavoro e da quelle possedute, non sempre in linea.

All'interno di questo particolare quadro sociale si inserisce Sud Opportunity, progetto fondato dal foggiano Giuseppe Matozza il quale mira ad affiancare i professionisti meridionali, consentendo loro di valorizzare la propria unicità attraverso le opportunità offerte dal mondo digitale.

«L'Italia dal punto di vista del digitale è in ritardo rispetto agli altri Paesi dell'Unione Europea. Tali criticità si riscontrano in particolare al Sud, per questo motivo è importante divulgare le opportunità in ambito digitale e professionale. In questo senso sono state attivate diverse iniziative volte a promuovere lo sviluppo tecnologico per sostenere i professionisti del Sud a crescere nella propria terra. Sicuramente una collaborazione tra settore pubblico e settore privato può favore lo sviluppo della digitalizzazione» spiega Giuseppe Matozza Founder di Sud Opportunity e aggiunge «Sud Opportunity nasce dall'unione del mio percorso personale e professionale.

Anche io come molti professionisti ho affrontato diverse difficoltà nel mio percorso lavorativo a causa della scarsa possibilità di crescita a livello professionale e locale. Ancora oggi, a causa di questi problemi, molti professionisti del Sud sono costretti ad andare via. La mia soluzione è stata l'utilizzo del digitale, Sud Opportunity ha un obiettivo: fornire esperienza diretta e concreta ai professionisti aiutandoli a migliorare senza rinunciare al Sud. Con percorsi personalizzati e consulenze specifiche in cui vengono individuati gli obiettivi, viene poi sviluppata poi una tabella di marcia che step by step accompagna il professionista nella sua realizzazione».

Con oltre un decennio di esperienza, Giuseppe Matozza si distingue come un esperto di comunicazione e marketing con un focus particolare sulle strategie digitali destinate ai professionisti. Originario di Foggia, Matozza ha sviluppato la sua carriera nell'ambito digitale nel Sud Italia, mostrando profonda fiducia nelle potenzialità del Sud per un futuro personale e professionale solido e sicuro.

«Nel nostro territorio del Sud non mancano i professionisti, ma mancano le opportunità che consentono loro di crescere ed essere valorizzati. Il digitale rappresenta l'elemento che spesso viene a mancare a livello di strutture e limitate possibilità di connessione. Il digitale se utilizzato nel modo giusto rappresenta l'acceleratore che consente di migliorar le opportunità, ovunque e senza rinunciare al Sud» conclude Giuseppe Matozza.