Ryanair salva i voli delle vacanze sostituendo i piloti in sciopero

Martedì 24 Luglio 2018, 10:39

Ryanair progetta di sostituire il personale belga in sciopero domani e giovedì prossimo con equipaggi provenienti dalla Polonia o dalla Germania. La denuncia arriva dal Cne, uno dei principali sindacati belgi, che ha chiesto alle autorità di Bruxelles di vigilare sulla correttezza delle azioni della compagnia low cost. «Ryanair si legge in una nota diffusa dal sindacato prevede di inviare equipaggi polacchi e tedeschi per sostituire il personale in sciopero. Il Cne à preoccupato per la legalità di queste operazioni, tra cui il rispetto dei tempi di volo, e ha chiesto l'intervento delle autorità belghe in materia, ma al momento tali richieste sono rimaste senza risposta. In Spagna e Portogallo prosegue il comunicato le autorità hanno già annunciato che controlleranno da vicino le azioni di Ryanair durante gli scioperi. Quale sarà la reazione delle autorità belghe?».