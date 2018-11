Tim, Vivendi-Elliott ai ferri corti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 10 Novembre 2018, 11:00

La Borsa non apprezza i conti del terzo trimestre rilasciati da Tim nella tarda sera di giovedì 8, né il profit warning lanciato dalla società guidata da Amos Genish: il titolo dell'ex monopolista ha chiuso con un calo del 4,83% a 0,516 euro. Tra Vivendi e Elliott, i due principali azionisti, per la sesta volta sono volati gli stracci come del resto sarebbe avvenuto nel corso del consiglio.A far scattare le vendite è stato soprattutto l'annuncio a sorpresa, che per il 2018, il target di un rapporto fra indebitamento e margine operativo lordo di 2,7 volte non sarà conseguito: secondo il cfo del gruppo Piergiorgio Peluso, intervenuto nella conference call con gli analisti, il rapporto dovrebbe «essere pari a 3x». La revisione dei target non farà saltare i covenants su debito/ebitda ma, in caso di downgrade, la clausola rating grid farebbe salire i tassi di interesse sui finanziamenti delle banche.Il mercato non ha altresì gradito la maxi-svalutazione da 2 miliardi di euro delle attività italiane che ha mandato in rosso di 800 milioni il terzo trimestre. Genish ha provato a gettare acqua sul fuoco: «la svalutazione non è di natura cash e non modifica le priorità del piano di Tim alle quali rimaniamo fedeli», ha dichiarato l'ad, confermando che «i target del piano verranno rivisti dal cda a inizio 2019».