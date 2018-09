CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 19 Settembre 2018, 12:10

Sarà la magistratura a dichiarare il cessate il fuoco tra i gruppi armatoriali Onorato e Grimaldi? Il primo accusa il secondo di utilizzare marittimi extracomunitari e di beneficiare del regime fiscale previsto per chi imbarca personale italiani; il secondo accusa il primo di avere contributi pubblici in virtù di una convenzione tra lo Stato e la Tirrenia e di non garantire la dovuta continuità territoriale (prezzi da pendolari) con la Sardegna. «Siamo perfettamente convinti, con prove che porremo a piena disposizione degli inquirenti ha affermato Vincenzo Onorato, presidente dell'omonimo gruppo armatoriale che le reali motivazioni di questa campagna diffamatoria traggano origine dalla battaglia nella quale ci siamo impegnati ormai da anni per difendere l'occupazione dei marittimi italiani, denunciando una truffa ai danni dello Stato e una violazione sistematica delle norme che consentono a troppi gruppi armatoriali italiani di attuare a bordo delle loro navi, battenti bandiera italiana e in quanto tali esenti da qualsiasi tassazione, di sfruttare manodopera extra-comunitaria a livello di pura schiavitù».