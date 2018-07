Trenitalia ha aggiudicato a Hitachi Rail Italy un Accordo Quadro per la fornitura di 135 nuovi treni regionali a trazione diesel-elettrica attraverso una gara europea per un importo a base d'asta di 1,6 miliardi di euro. Lo riferisce una nota della società del gruppo Fs. I nuovi treni - che entreranno in esercizio a partire dal 2021 - saranno costruiti negli stabilimenti italiani di Pistoia, Napoli e Reggio Calabria, dove sono già in produzione i nuovi treni Rock ad alta capacità di trasporto, con positivi effetti sul piano occupazionale.

Venerdì 27 Luglio 2018, 17:24 - Ultimo aggiornamento: 27-07-2018 17:49

