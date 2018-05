Vendita Ilva ad ArcelorMittal: la Commissione Ue dice di sì

Lunedì 7 Maggio 2018, 14:56 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2018 14:56

L’autorità Antitrust europea ha approvato l’acquisto di Ilva da parte di ArcelorMittal dopo l’impegno del maggior produttore di acciaio al mondo a vendere una serie di attività in Europa per rispondere ai timori in tema di concorrenza. ArcelorMittal disinvestirà quindi alcuni impianti produttivi in Belgio, Repubblica Ceca, Lussemburgo, Italia, Romania e Macedonia. Venderà inoltre alcune attività distributive in Francia e Italia.La Commissione europea ha annunciato che gli impianti di acciaio saranno venduti ad acquirenti che ne continueranno l’operatività, consentendo di competere con ArcelorMittal.«Ora manca solo l’accordo sindacale e poi finalmente, dopo anni di crisi e problemi, Ilva potrà diventare un’acciaieria competitiva e all’avanguardia nella protezione dell’ambiente e delle persone. Non perdiamo questa occasione per Taranto e per l’Italia», scrive il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda su Twitter.