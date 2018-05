Warren Buffet cresce in Apple e scarica Ibm

Venerdì 4 Maggio 2018, 15:41 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2018 16:02

Warren Buffett si rafforza in Apple e scarica Ibm, della quale ha venduto tutte le azioni che controllava. Il guru della finanza - secondo indiscrezioni - ha acquistato ulteriori 75 milioni di azioni di Cupertino, che vanno ad aggiungersi ai 170 milioni già in portafoglio e con i quali si appresta a diventare il terzo azionista di Apple.In un'intervista alla Cnbc, Buffett lascia poi intendere che Berkshire Hathaway non ha più azioni Ibm. I titoli di Ibmreagiscono negativamente in Borsa, dove nelle contrattazioni che precedono l'apertura del mercato arrivano a perdere lo 0,8%