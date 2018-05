Wind Tre, Hedberg: fondamentale ​partnership tra pubblico e privato

Giovedì 31 Maggio 2018, 20:44 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 20:44

«L'innovazione digitale è uno strumento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità sociale e ambientale, previsti dall'Agenda 2030», afferma Jeffrey Hedberg, amministratore delegato di Wind Tre, intervenuto oggi alla tappa milanese del Festival italiano dello Sviluppo Sostenibile, organizzato da ASviS. «Le telco in questo contesto, aggiunge, rivestono un ruolo chiave nello sviluppo di nuovi servizi, in grado di rendere le città più smart: dal controllo del traffico alla gestione intelligente delle reti idriche ed elettriche, dal monitoraggio della qualità dell'aria alla sicurezza degli edifici. Perché questi obiettivi si realizzino - prosegue Hedberg - sono fondamentali le collaborazioni pubblico-privato per condividere know-how e investimenti e per assicurare all'Italia la sostenibilità di nuovi ecosistemi. Wind Tre sta lavorando insieme a Università, centri di ricerca, startup e aziende ICT, per creare sistemi aperti in cui testare le nuove tecnologie 5G e sviluppare i nuovi servizi per i cittadini e le imprese», conclude il Ceo di Wind Tre.