Wind Tre è Top Employers Italia 2019: «Grande orgoglio»

Venerdì 8 Febbraio 2019, 19:17

Wind Tre è Top Employers Italia 2019 per le sue politiche di gestione e sviluppo delle persone e per la cura dell'ambiente di lavoro. L'azienda è stata ufficialmente certificata da Top Employers Institute. «Con grande orgoglio annuncio che Wind Tre ha ottenuto la prestigiosa certificazione Top Employers Italia 2019. Sono convinto che diffondere tra le nostre persone una cultura abilitante rappresenti un forte e sostenibile elemento di differenziazione per il futuro», commenta l'amministratore delegato di Wind Tre, Jeffrey Hedberg.Grazie allo spirito di squadra delle nostre persone, aggiunge, «abbiamo fatto incredibili progressi negli ultimi due anni per integrare reti, sistemi e culture di Wind e Tre. Siamo, infatti, costantemente impegnati a investire sulle nostre risorse, con l'obiettivo di innovare e mettere i clienti sempre al centro, per dargli ciò che desiderano», conclude il Ceo di Wind Tre.«Siamo fortemente impegnati - sottolinea Rossella Gangi, Direttrice Human Resources di Wind Tre - nella valorizzazione delle risorse e nella diffusione della cultura della performance e della meritocrazia, grazie a un innovativo processo HR di Performance Management e a interventi formativi a sostegno della leadership, a tutti i livelli dell'organizzazione. Consideriamo tutti gli aspetti della vita aziendale delle nostre persone, dando loro attenzione, voce e supporto».Wind Tre è attenta al benessere delle proprie persone e a garantire una migliore qualità del tempo in azienda, all'interno di un ambiente di lavoro moderno ed accogliente. In questa direzione si inserisce una serie di iniziative sviluppate da Wind Tre per sostenere un equilibrato work&life balance, attraverso strumenti che permettano di conciliare tempo libero e lavoro e l'attuazione sempre più diffusa dello Smart Working. Numerosi i People Services di Wind Tre, che abbracciano diversi ambiti della sfera personale e che sono molto apprezzati.I servizi « Wind Tre per noi» riguardano, infatti, l'area della famiglia e della salute, oltre che del time saving e del money saving. Nel mese di gennaio, Wind Tre ha inoltre lanciato «WAW3» (WeAreWindTre), l'app aziendale pensata e realizzata per tutti i colleghi dalle persone di Wind Tre, in collaborazione con l'area Digital, grazie al lavoro della cultural community #diciamolanostra, che promuove idee e progetti con l'obiettivo di semplificare la vita in azienda e di renderla ogni giorno migliore. Wind Tre crede nella cultura dell'ascolto, dedicando tempo all'ascolto delle proprie persone, in un ambiente in cui l'apertura e l'inclusività sono considerate un valore. Inoltre, la Leadership diffusa di Wind Tre passa attraverso il riconoscimento dei risultati individuali e un approccio orientato al feedback continuo tra le persone per l'ottenimento di risultati sostenibili nel tempo.Le aziende certificate Top Employers 2019, rileva David Plink, Ceo di Top Employers Institute, «hanno dimostrato di poter offrire condizioni di lavoro straordinarie ai propri dipendenti e di sviluppare una strategia HR focalizzata sulla centralità delle persone. Queste aziende contribuiscono ad arricchire il mondo del lavoro con la loro eccezionale dedizione all'eccellenza delle risorse umane e per questo sono riconosciute come Employers of choice».