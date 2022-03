Baronissi accoglie 40 profughi di guerra

Ventuno donne adulte e 19 bambini, di cui una bimba che ieri ha compiuto 8 mesi e un maschietto di 14 mesi, più 3 cagnolini e una giovane donna incinta. “Quello che abbiamo visto alla frontiera è spaventoso, non ci sono posti sugli autobus, gente costretta ad andare a Varsavia a 500-600 km a piedi, a Cracovia, o in Germania", raccontano.

Tre giorni di viaggio, che dalla Polonia, al confine con l'Ucraina, li ha portati a Baronissi.

Le donne e i bambini saranno accolti in maggioranza dalle famiglie di Baronissi, mentre la restante parte sarà dislocata tra i comuni limitrofi, più 6 ospitai invece a Cicerale.