Il Giglio di grano di Flumeri, obelisco per San Rocco (foto Grazia Famiglietti)

Il Giglio di grano di Flumeri é un obelisco costruito in onore del protettore San Rocco. Nel giorno dell'alzata viene posto in verticale per poi essere completato per la tirata del 15 Agosto. mano. Si utilizzano esclusivamente forconi, scale, pali e funi. L’alzata avviene con scale e pali, guidata dai carristi per evitare rischi. Foto di Grazia Famiglietti