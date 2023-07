Lufthansa e Napoli, insieme da 55 anni Luglio 1968: 55 anni fa decollava il primo volo Lufthansa da Napoli per Francoforte. Iniziava così la storia Lufthansa, una storia di successo. Oggi, dall'Aeroporto di Napoli partono 19 voli settimanali per Francoforte e 20 voli settimanali per Monaco.

Newfotosud Sergio Siano