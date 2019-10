© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una nuova collaborazione tra Nestlé eper identificare strategie innovative per l'adozione di nuovi packaging sostenibili. La collaborazione si pone tre obiettivi principali: identificare strategie innovative di nuovi materiali polimerici; messa a punto di nuovi materiali eco-friendly di confezionamento più idonei alla conservazione di alimenti; messa a punto di processi produttivi già esistenti utilizzando gli attuali impianti di confezionamento.La collaborazione nasce dall'impegno preso dache punta a rendere il 100% dei suoi imballaggi riciclabili o riutilizzabili entro il 2025. In Italia, Nestlé ha già raggiunto il 95% di materiale riciclabile all'interno dei packaging dei propri prodotti, trovandosi perfettamente in linea con gli obiettivi. In questa direzione, l'Università mette a disposizione il Dipartimento di Scienze Chimiche, un centro d'eccellenza nel campo della scienza dei polimeri, che dispone delle risorse e del know-how necessari per svolgere attività di ricerca scientifica nel campo dello sviluppo di materiali polimerici innovativi.Il contributo della Federico II fa parte di una serie di partnership internazionali, tra le quali figurano quella con, azienda con base a Chicago specializzata nella rimozione di colori, odori e contaminanti dai rifiuti di plastica per trasformarli in una resina vergine e con Danimer Scientific, azienda della Georgia che sta sviluppando una bottiglia riciclabile e biodegradabile in mare