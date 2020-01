Rilancio sul mercato, con il mantenimento dei livelli occupazionali e l’allineamento alla contrattazione nazionale. Sono questi gli elementi chiave dell’acquisizione del ramo d’azienda di Olisistem Start da parte di Innovaway, player italiano di riferimento nell'offrire soluzioni e servizi ICT innovativi, sviluppati con tecnologie all’avanguardia. Il Gruppo annovera tra i 150 clienti realtà internazionali nei settori dell’industria, finanza, retail, luxury, trasporti, servizi e settore pubblico, con ricavi complessivi di 30 milioni di Euro.



E questa mattina è stato siglato a Settimo Torinese, nella sede di Olisistem Start, l'accordo tra Innovaway e i sindacati, che ha sancito la volontà comune di avviare un percorso di confronto, partendo dalla risoluzione delle problematiche.



«Innovaway - ha dichiarato il direttore generale Antonio Burinato - ha acquisito il ramo d’azienda di Olisistem Start costituito da 322 dipendenti impegnati nel settore IT, compiendo un importante investimento con l’intenzione di attuare un rilancio delle attività. Con questa acquisizione Innovaway rafforza la sua posizione nel settore, ampliando la propria offerta di servizi nel segmento bancario e assicurativo e del supporto nell’evoluzione della digital transformation, con un solido portafoglio contrattuale che la impegna nei confronti di importanti società italiane e internazionali. Per lo sviluppo della società assume valore strategico l’apporto di tutti i dipendenti, soprattutto per vincere le sfide del mercato globale che abbiamo davanti».



All'atto dell'acquisizione del ramo di azienda Innovaway aveva proposto l'estensione a tutti i dipendenti del proprio sistema di premialità, basato su obiettivi aziendali e personali, operando nel solco della contrattazione nazionale.



L'accordo finale prevede che Innovaway garantirà il mantenimento dei ticket restaurant a chi già li aveva e ha al contempo aperto l’accesso alla premialità aziendale a tutti gli altri dipendenti che non avevano nessun benefit aziendale. © RIPRODUZIONE RISERVATA