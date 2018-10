CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 1 Ottobre 2018, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 01-10-2018 13:29

Formazione e strategia, il tutto ampliando lo sguardo verso il futuro. Per le aziende più all'avanguardia è tempo di riorganizzarsi e proporre nuovi metodi per migliorare le competenze del proprio personale, e per accelerare i tempi, investono su modalità innovative per formare la loro futura classe dirigente. È quanto fatto da Ferrovie dello Stato Italiane spa che con l'Università degli studi di Napoli «Federico II» debutta questa mattina con Fs Mobility Academy, primo anno accademico per un percorso di alta formazione, totalmente gratuito, sui temi della mobilità del futuro per 40 laureati (13 le quote rosa) che hanno superato varie fasi di selezione su 340 candidati.Un investimento di capitale economico e capitale umano, nella fucina di talenti che è il campus di San Giovanni a Teduccio, dove centinaia di sviluppatori iOS hanno costruito le basi per il loro successo professionale (oltre il 60 per cento ha firmato un contratto a tempo indeterminato oppure iniziato un'attività in proprio nel settore della tecnologia) attraverso la Apple Developer Academy, e dove i 46 studenti che hanno terminato Digita, l'Academy portata avanti da Federico II con Deloitte Digital lavorano tutte nella Digital Transformation. Qui oltre alle Academy con Apple, Deloitte e Fs, nascerà a breve anche quella voluta da Cisco, colosso del networking e dell'informatica.Il corso di alta formazione ha durata di 9 mesi suddivisi in due sessioni, un teorica e un pratica. Fs Academy prevede che i 40 ammessi (laureati in ingegneria, economia e fisica) seguino 8 ore al giorno di lezioni su metodologie, tecniche e conoscenze tecnologiche per lo sviluppo e gestione di sistemi intermodali di trasporto: 450 ore teoriche prevedono lezioni e seminari su storia dei trasporti, teoria della probabilità, aspetti economici e legislativi dei trasporti, principi di informatica, sistemi stradali, mercati della mobilità, impatto ambientale; altre 450 ore si svilupperanno in laboratori per acquisire abilità suddividendo gli studenti in due gruppi (infrastrutture e servizi) pianificando nodi e hub per passeggeri e merci, progettare infrastrutture, pianificazione e gestione, smart road; a queste si aggiungeranno 500 ore di stage presso le aziende del gruppo Fs. Le figure formate saranno specializzate nel settore della mobilità, delle tecniche e tecnologie utilizzate nel mondo dei trasporti, anche legate allo sviluppo dell'industria 4.0. Ben 13 le donne ammesse, il 33 per cento del totale: una delle cifre più elevate per un'Academy. Il corpo docente è costituito da professori dell'Ateneo federiciano ma anche provenienti da altre Università di Salerno, Caserta, Pisa, Roma e Milano, e da alcune presenze straniere. Ed è integrato da tecnici e manager del gruppo Fs che porteranno testimonianza della loro esperienza.