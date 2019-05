Giovedì 16 Maggio 2019, 09:43

Mai più problemi di spiccioli ai distributori automatici. Grazie a Pagita che, grazie a un dispositivo fisico, permette l’interazione fra l’apparecchio e lo smartphone, consentendo il pagamento digitale, in tutta sicurezza, dei prodotti. Un vantaggio notevole anche per i gestori dei distributori che potranno gestire a distanza la logistica, evitando viaggi inutili per caricare i distributori non ancora vuoti.La startup irpina ha raccolto 10mila euro nella ottava call di PostepayCrowd 2.0, l’iniziativa di crowdfunding di PostePay Spa in collaborazione con MasterCard, con la partnership della piattaforma Eppela.