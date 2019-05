Martedì 28 Maggio 2019, 21:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Deloitte premia per il secondo anno consecutivo Tecno tra le Best Managed Companies italiane. L'azienda rafforza i suoi investimenti in ricerca e sviluppo e sull'academy internaCon la cerimonia finale questo pomeriggio in Borsa Italiana a Milano si è conclusa la seconda edizione italiana del premio internazionale destinato alle aziende eccellenti per capacità organizzativa, strategia e performance.Giovanni Lombardi (Fondatore e Presidente Tecno): Il premio per il secondo anno consecutivo rafforza e rende più solida la nostra strategia di investire sui talenti e sulla formazione.«Essere premiati per il secondo anno consecutivo da Deloitte ci gratifica e ci spinge a far sempre meglio, a continuare ad investire in ricerca e sviluppo e sui nuovi talenti per i quali dai prossimi giorni lanceremo un'academy interna», lo ha dichiarato il fondatore e presidente di Tecno Giovanni Lombardi questo pomeriggio a Milano nella sede di Borsa Italiana in occasione della cerimonia finale del Premio “Deloitte Best Managed Companies” (BMC) assegnato al gruppo industriale, che ha lanciato in Italia il servizio di Control Energy Management e conta oltre 2800 aziende clienti in tutti i settori produttivi.Il Premio “Deloitte Best Managed Companies” (BMC) è il riconoscimento rivolto alle aziende che si sono distinte per strategia, competenze, impegno verso le persone e performance. Le aziende sono state premiate in Borsa Italiana (Palazzo Mezzanotte, Milano) nell’ambito dell’iniziativa di Deloitte sostenuta da ALTIS Università Cattolica, da ELITE - il progetto del London Stock Exchange Group che supporta lo sviluppo e la crescita delle imprese ad alto potenziale - e da Confindustria.«Il nostro obiettivo - ha spiegato Lombardi - è di mantenere ed incrementare il trend di crescita rafforzando ulteriormente le competenze interne anche grazie alla nostra academy. Lavoriamo ormai da vent'anni solo su base attiva grazie ad una crescita per linee interne che si caratterizza per cross selling di nostri servizi, sempre più innovativi e competitivi, a clienti ormai decennali e fidelizzati».L’azienda, fondata nel 1999, è leader nei servizi alle imprese per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale in chiave di Industria 4.0. Con sedi in Italia, a Milano, Bologna e Napoli, e all’estero, a Berlino e Parigi, Tecno è un punto di riferimento anche nei processi digitali applicati a tutti i tipi di prodotti a servizio delle aziende, di ogni settore produttivo. La digitalizzazione dei processi produttivi, infatti, applicata a tutti i servizi offerti da Tecno, rende possibile ai clienti di migliorare ed efficientare la produttività, risparmiare tempo e risorse che possono essere investite altrove.Tecno è anche in Elite, il programma internazionale nato in Borsa Italiana nel 2012 in collaborazione con Confindustria e dedicato alle aziende più ambiziose, con un modello di business solido ed una chiara strategia di crescita ed è un'azienda fortemente impegnata nel mecenatismo. Tecno, infatti, sostiene anche Rivelazioni - Finance for Fine Arts: il progetto promosso da Borsa Italiana finalizzato al reperimento di risorse per il restauro e la digitalizzazione di opere d’arte provenienti dai più importanti musei italiani, che vengono riportate a una migliore leggibilità e restituite in modo permanente alla fruizione collettiva.