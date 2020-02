Nella prima settimana di Aprile partirà la fase due del progetto formativo “Cisco DTLAb Networking Bootcamp” - dedicato a crare professionalità altamente specializzate con competenze nel settore delle nuove reti e dello sviluppo applicativo - che prevederà il coinvolgimento nelle attività didattiche anche delle aziende.



I venti studenti selezionati lo scorso ottobre, che stanno acquisendo competenze su moderne tecnologie di rete, Edge/Fog Computing, Network Programmability e Cybersecurity, saranno chiamati allo sviluppo di project work. Entro l’8 marzo le aziende potranno candidarsi all’iniziativa proponendo una challenge ad alto contenuto tecnologico.



Le challenge più idonee saranno selezionate da un comitato formato da rappresentanti dei tre partner promotori, ovvero, Cisco, Università Federico II e Consorzio Clara, in base a tre criteri: coerenza con i temi trattati nella prima fase del bootcamp, innovazione ed impatto sociale sui cittadini e sul territorio, fattibilità pratica. I team, infatti, avranno a disposizione gli spazi e le attrezzature di laboratorio di ultima generazione dell’aula DTLab del Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Le challenge selezionate saranno assegnate ai team di studenti che da aprile a giugno saranno chiamati allo sviluppo dei progetti ed alla realizzazione di prototipi funzionanti.



Grazie ai project work le aziende, oltre ad avere la possibilità di entrare in contatto diretto con giovani di talento, potranno approfondire tematiche tecnologiche di interesse che potrebbero avere impatto concreto in azienda. Le aziende selezionate saranno chiamate a designare un tutor che supporterà ed indirizzerà i team di studenti durante le fasi progettuali, accompagnandoli fino alla conclusione, con la presentazione del progetto nella cerimonia di chiusura del percorso formativo.



Nella scorsa edizione hanno proposto una challenge le aziende: Eav, Hitachi STS, Laminazione sottile, Penelope e Stazione sperimentale pelli. © RIPRODUZIONE RISERVATA