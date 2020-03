La società di venture capital Eureka! Venture Sgr e la napoletana Materias annunciano un’importante collaborazione per investire insieme in Italia nel settore dei materiali avanzati.



L’accordo prevede la possibilità da parte di “Eureka! Fund I – Technology Transfer”, il primo fondo di venture capital della Eureka! Venture Sgr (operativo a breve), di co-investire nelle iniziative di tech transfer presentate da Materias e avere il supporto del personale esperto di Materias per effettuare le due diligence dei progetti in cui deciderà di investire. Eureka! e Materias si impegnano, inoltre, ad effettuare scouting congiunto delle opportunità di investimento e a promuovere iniziative di sensibilizzazione su temi di interesse comuni quali deeptech, advanced materials e techtransfer.



Il fondo Eureka! ha un obiettivo di raccolta di almeno 50 milioni di euro, si avvale della partnership di Fondo Europeo per gli Investimenti e Cassa Depositi e Prestiti oltre che del supporto di InnovFin Equity – lo strumento finanziario sviluppato sotto Horizon 2020 e che rappresenta il programma di riferimento della Unione Europea per la Ricerca e l'Innovazione – e dello European Fund for Strategic Investments (EFSI).