Mercoledì 10 Ottobre 2018, 19:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Formazione, competenze e ambienti per lo sviluppo sono i temi centrali della seconda edizione di Youth Village 2018, prodotta dalla società Knowledge for Business in collaborazione con la Regione Campania e co-organizzata da Università degli Studi di Napoli Federico II, Campania NewSteel e Sviluppo Campania.La prima tappa di Youth Village 2018 si svolgerà mercoledì 17 ottobre dalle ore 9.30 alle 14.00 presso l’Università Federico II Complesso di Napoli Est, sede di San Giovanni a Teduccio, e proporrà convegni, seminari e un’area espositiva sui temi proposti.La manifestazione prevede in aula magna alle ore 9.30 il convegno “Formati a lavoro”, a cura dell’assessorato Regionale alla Formazione e alle Pari Opportunità, dedicato alla presentazione dei risultati del primo ciclo dei 23 progetti IFTS(Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) finanziati dalla Regione Campania nelle filiere produttive dell’Agroalimentare, Moda, Aerospazio, Mare, ICT, Turismo e Cultura. Si tratta di percorsi di formazione gratuiti che hanno visto la partecipazione di circa 500 giovani campani, con l’obiettivo di assicurare competenze tecniche e professionali approfondite e immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Il convegno presenterà, attraverso la viva voce dei protagonisti, le esperienze dei ragazzi assunti dopo aver preso parte ai corsi, realizzati in stretta collaborazione con il mondo delle imprese. Parteciperanno al convegno il governatore Vincenzo De Luca e l'assessore regionale Chiara Marciani.Nel corso di Youth Village 2018 saranno inoltre presentati, tra le “Opportunità per competere”, gli strumenti a sostegno della creazione di imprese a cura di Campania NewSteel, le opportunità per i giovani a cura di Città della Scienza, School Factor il nuovo format di Giffoni Innovation Hub per la creatività digitale per i giovani, la fabbricazione digitale e biologica a cura di Mediterranean Fab Lab e Biologic. Infine, spazio alla sostenibilità e all’innovazione dei territori con Re-Generation (Y)outh, un gruppo di lavoro di undici giovani professioniste che ha rappresentato l’Italia al Parlamento Europeo in occasione dell’European Youth Event 2018.