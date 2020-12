Al tempo del Coronavirus è anche emergenza cibo. La pandemia ha reso evidente le criticità mondiali dei sistemi agroalimentari, è necessario, quindi, ripensare strategie future a partire dalle tecnologie, dalla digitalizzazione, dall'importanza centrale delle realtà locali.

Lunedì 7 dicembre, alle 11, di questi temi si discuterà nel corso dell'incontro 'Tecnologie 4.0 Agricoltura e Territori', in diretta streaming, sulla pagina Facebook 'Rural Hack'. Matteo Lorito, rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Nicola Caputo, assessore all'Agricoltura della Regione Campania, Maurizio Martina, deputato e componente della XIII Commissione Agricoltura, Alex Giordano, direttore scientifico del progetto di ricerca-azione RuralHack e Simona Elmo, coordinatrice del progetto SIBaTer - Supporto Istituzionale alla Banca delle Terre, si confronteranno sul tema. L'incontro sarà moderato da Annalisa Gramigna della Fondazione IFEL - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale.

A concludere la mattinata sarà Giuseppe Provenzano, Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale.

Un appuntamento che, a partire dal nuovo libro di Maurizio Martina, 'Cibo Sovrano. Le guerre alimentari globali al tempo del virus', che analizza come il Covid-19 ha travolto anche il settore delle materie prime, e quindi anche la catena di approvvigionamento del cibo, si soffermerà sul ruolo operativo delle politiche regionali in relazione all'azione nazionale ed europea, dei nuovi sistemi di produzione, di conoscenze innovative e delle tecnologie, del recupero di aree rurali abbandonate che sono attori fondamentali per le strategie future.



