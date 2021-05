Calcio indebitato e dopato, ​si fermi il treno in corsa

Gentile Direttore,

il calcio è forse arrivato ad un punto di non ritorno e le responsabilità sono un po’ di tutti. In primis i top club, giunti ormai alla canna del gas, poi i procuratori e talvolta anche le squadre non di primo livello. Ingaggi altissimi e fuori da ogni logica (7 milioni netti dal Milan ad un 39enne oppure i due allenatori a cospicuo libro paga nella stessa stagione per Juve e Inter, ovvero Sarri e Spalletti). Giovani...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati