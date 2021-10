Pa, il giusto prezzo ​di merito e competenze

Gentile direttore,

mi permetta una rapidissima annotazione sui superstipendi che alcuni chiedono al Comune di Napoli. Nella mia ingenuità pensavo che chi lavora per la res publica potrebbe prestare la sua ottima competenza anche in cambio di uno stipendio più normale. Specialmente in una Giunta di sinistra. Comunismo non deriva da comunità? Ma, evidentemente, le idee della sinistra si sono evolute. Si combatte per la giustizia,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati