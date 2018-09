Mercoledì 26 Settembre 2018, 20:58

Caro direttore,il lettore che scrive sul Vostro spazio online fa i complimenti, in modo sarcastico, all'amministrazione comunale di cui faccio parte e nella quale rivesto il ruolo di assessore al Turismo e alle Attività Produttive, perché egli, non avendo trovato i parcheggi a pagamento aperti, ha pensato bene di parcheggiare la propria auto in divieto di sosta e la nostra polizia locale avrebbe elevato un verbale proprio per tale infrazione ammessa, tra l altro, nello scritto presente sul Vostro sito.Non trovo corrispondenza sul fatto che un turista che sicuramente è una risorsa importantissima per il nostro paese e che spende dei soldi per fruire dei servizi turistici in cambio (quindi non porta i soldi a nessuno bensì acquista un prodotto o fruisce di un servizio) possa parcheggiare in divieto di sosta senza che gli venga fatta una multa.Lo stesso turista afferma che la sua macchina era in divieto di sosta ma non dava fastidio a nessuno!!! Pertanto ogni persona che arriva a Praia a Mare, secondo la propria visione personale, può parcheggiare anche in divieto di sosta perché tanto non dà fastidio a nessuno. Io credo che l'articolo va bene per descrivere l'inciviltà del turista che pretende di parcheggiare dove come vuole perché spende ed è, secondo lui, una risorsa per Praia a Mare.Con tutto il rispetto non abbiamo bisogno di persone che vivono secondo un libero arbitro che a Praia a Mare, grazie al lavoro di tutta l'amministrazione comunale e del sindaco in primis, non troverà mai terreno fertile in quanto il rispetto delle regole e delle leggi è la base su cui si fonda il nostro agire amministrativo.Ne approfitto per far arrivare un messaggio forte e chiaro a chi intende venire nel nostro paese per non rispettare le regole e per portare disordine e confusione: state a casa vostra, qui non siete e non sarete degli ospiti graditi. Per fortuna parliamo di una minima parte di soggetti in quanto le migliaia di turisti che scelgono Praia a Mare apprezzano l'accoglienza dei nostri operatori e le azioni che la nostra amministrazione ha posto in essere per far splendere il nostro fantastico territorio.* Assessore al Turismo Comune di Praia a Mare