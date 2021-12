L'Italia non è un paese per «product guy»

Gentile direttore, l’ennesima ma enorme trasformazione che sta per subire la proprietà di Tim rappresenta una grande occasione. Mi auguro che Tim scelga come suo prossimo Ceo una persona con competenze tecniche, un cosiddetto “product guy” e non una persona “istituzionale”. Sono infinite le evidenze che per una tech company qual è Tim il modo migliore di farla fallire è metterne a capo una persona con competenze solo economico finanziare o...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati