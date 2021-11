Querele, l'altra faccia delle minacce ai giornalisti

Gentile direttore, i giornalisti devono poter scrivere con libertà ed indipendenza per un’informazione di qualità. Il nostro diritto ad essere informati è sempre più in pericolo. Molti sono i giornalisti minacciati da organizzazioni criminali tanto da dover avere una scorta. Vengono picchiati da manifestanti scomposti nelle piazze. Quelli più giovani hanno un’occupazione sempre più precaria con compensi miserrimi. Non raramente qualche...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati