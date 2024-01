Anna Tatangelo compie 37 anni. I messaggi di auguri del figlio Andrea D'Alessio e del fidanzato Mattia Narducci: «Ti amo amore mio»

Anna Tatangelo compie 37 anni ed è più felice che mai. Dei festeggiamenti per il suo compleanno non si sa ancora nulla. La cantante ha condiviso una storia su Instagram ieri sera in cui raccontava di essere in procinto di prepararsi per la festa, ma non ha più aggiornato i fan. Intanto, questa mattina Anna ha condiviso i messaggi di auguri del figlio Andrea D'Alessio (13 anni), nato dall'amore con Gigi D'alessio, e del nuovo fidanzato Mattia Narducci (26 anni).

Andiamo a scoprire cosa hanno scritto i due «uomini della sua vita».

Anna Tatangelo ha appena compiuto 37 anni e suo figlio Andrea D'Alessio ha voluto condividere sul suo profilo un video molto dolce con alcune foto insieme in occasioni speciali e sempre abbracciati.

Il rapporto tra mamma e figlio è molto stretto e i due trascorrono molto tempo insieme, tra avventure incredibili e attimi di quotidianità, come quando Anna lo accompagna a scuola la mattina presto.

Poi, la dedica: «Auguri mamma! Ti amo» che ha fatto sciogliere Anna Tatangelo.

Il fidanzato Mattia Narducci, invece, ha scelto di pubblicare uno scatto molto romantico dei due mentre si scambiano un bacio sotto la torre Eiffel, a Parigi, e un semplice «Amore mio ti amo». Nonostante tra i due ci siano 11 anni di differenza, l'età non è mai stata un peso, né per la cantante, tantomeno per il modello. La coppia è apparsa sempre più innamorata e complice.

I fan della cantante rimangono in attesa di scoprire come avrà festeggiato questo nuovo traguardo.