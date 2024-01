Antonino Spinalbese ritrova l'amore, l'ex di Belen paparazzato a Milano con la nuova fiamma: ecco chi è Ainhoa

Antonino Spinalbese ha ritrovato l'amore. L'ex di belen è stato paparazzato dai fotografi di Chi mentre gira per Milano con quella che si ipotizza sia la nuova fiamma. Lei è Ainhoa Foti Rodriguez una tatuatrice di Genova di 25 anni: lavora nello stesso studio in cui l'ex gieffino si fece tuatuare l'opera ‘Amore e psiche', dedicata a Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese ritrova l'amore dopo Belen: ecco chi è la 25enne tatuatrice

Nelle immagini Antonino e Ainhoa prendono il tram «per andare a cena da lui» (si legge) dopo aver fatto la spesa. E' Chi a rivelare l'identità della ragazza. Classe '98 Ainhoa è nata a Genova, dal 2017 vive e lavora a Milano. La sua carriera inizia come modella per diversi brand. Nel 2020 (come si legge su Linkedin) inizia il lavoro da tatuatrice e l'anno successivo diventa socia e designer di un brand di moda. Su Instagram (@ainhoafotirodriguezuniga) Ha oltre 60mila follower e tra i tanti like molti sono quelli messi da Spinalbese.