«AAA sposo cercasi». In puro Old Style, Arisa ha lanciato il suo appello per trovare marito, ma con un tocco di malizia. Nuda, come mamma l'ha fatta, la cantante lucana ha pubblicato degli scatti molto sexy ma allo stesso tempo per nulla volgari, corredati da un post che non lascia scampo a dubbi.

Arisa nuda su Instagram, alla ricerca di marito: «Cerco uomo a cui piaccia l’organo sessuale femminile, il mio»

Dopo il successo in occasione della sua performance a La Notte della Taranta, Arisa continua il suo processo di accettazione, pubblicando sempre più spesso scatti senza veli.

Parliamo di processo non a caso, perchè è stata proprio la cantante a parlarne sui social, in cui ha ammesso che si piace di più celebrando il suo corpo.

E quale modo migliore di accettarsi se non pubblicando foto nude senza importarsene del giudizio degli altri? Su questo forse ci sarebbe qualcosa da dire, ma a far discutere in realtà è più quello che ha scritto che gli scatti in cui si mostra in tutta la sua bellezza.

«Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico».



L'annuncio di matrimonio si conclude proprio così: «Si offre “verità, corpo, anima, cervello” fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. NESSUNA BUGIA. NO PERDITEMPO.»

Anche lavorativamente parlando per Arisa sarà un anno di cambiamenti, La cantante lucana ha infatti lasciato, per la seconda volta, la famiglia di Amici per vestire i panni di giudice di The Voice Kids, il format Rai di Antonella Clerici che lo scorso anno ha avuto un grandissimo successo.

Ancora non c'è la conferma ufficiale, ma questi post così espliciti potrebbero causarle qualche problema con mamma Rai, visto che il target di riferimento è quello dei bambini? Per la Rai, dopo il caso Morgan è in arrivo un'altra gatta da pelare?