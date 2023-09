Caterina Balivo, foto dopo “La Volta Buona”: ma i fan si concentrano sul dettaglio, i commenti sono imbarazzanti

Caterina Balivo, tutti i giorni, va in onda su Rai 1 con il suo programma televisivo La Volta Buona. La conduttrice, poi, svela tantissimi retroscena dello show sul proprio profilo Instagram oppure posta le foto dei suoi outfit. Così, ha fatto anche oggi, martedì 26 settembre, solamente che alcuni fan si sono soffermati su un dettaglio improbabile: i piedi. Ovviamente, Caterina non ha risposto a nessuno dei commenti.

Caterina Balivo ha postato una nuova sul proprio profilo Instagram in cui indossa una tuta rosa antico e un paio di scarpe con il tacco di colore oro. La conduttrice, poi, completa il look con alcuni accessori e un bel sorriso. Il post ha riscosso moltissimo successo e, infatti, i suoi follower le hanno lasciato molti like e commenti.

In tanti hanno scritto: «Ti seguo tutti i pomeriggi, la tua trasmissione mi piace molto» oppure ancora «I tuoi programmi mi trasmettono tanta positività».

Qualcuno, però, ha attirato l'attenzione dei fan di Caterina. Infatti, alcuni utenti hanno commentato la bellezza dei piedi della conduttrice con frasi a dire poco imbarazzanti.

Caterina Balivo è molto attiva sui propri profili social dove ama rimanere in contatto con i suoi numerosissimi follower. Infatti, la conduttrice svela sempre qualche particolare in più sulla puntata del giorno oppure mostra come si prepara e quando è in sala trucco e parrucco.